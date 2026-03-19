Preis der Leipziger Buchmesse

Katerina Poladjan für "Goldstrand" ausgezeichnet

Katerina Poladjan, Autorin des Buches:"„Goldstrand“", sitzt bei der Leipziger Buchmesse auf der Bühne.
Gewinnerin des Preises der Leipziger Buchmesse in der Sparte Belletristik: Katerina Poladjan. © picture alliance / dpa / David Hammersen
Katerina Poladjan hat mit ihrem Roman "Goldstrand" den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik gewonnen. Im Bereich Sachbuch gewann Marie-Janine Calic mit „Balkan-Odyssee", den Preis für die beste Übersetzung erhielt Manfred Gmeiner.
Katerina Poladjan hat den Preis der Leipziger Buchmesse mit ihrem Roman "Goldstrand" gewonnen. Poladjan schickt die Leserinnen und Leser darin auf nur 160 Seiten auf eine Reise von Odessa über Rom bis zum titelgebenden sozialistischen Ferienort Goldstrand in Bulgarien. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Regisseur, der auf der Couch einer rätselhaften Analytikerin auf sein Leben schaut. Daraus entspinnt sich in teils absurden Dialogen eine Geschichte des 20. Jahrhunderts und seiner Verwerfungen in Europa.
Meisterlich führe Poladjan vor, wie eine Biografie aus Selbstbefragung und Erfindung entstehe, aus Fabulieren und dem Umschiffen von Schmerz, urteilte die Jury. Ihre Sprache sei leicht und abgründig zugleich, ihre Hauptfigur betrachte sie mit Zuneigung und sanftem Spott, solange, bis das Bild eines Menschen entstehe, der sich auf einen Abschied vorbereite und selbst noch nicht wisse, wohin ihn die Reise führe.
Katerina Poladjan, Autorin des Buches «Goldstrand», steht nach Erhalt des Preises der Leipziger Buchmesse in der Belletristik-Sparte auf der Bühne
Katerina Poladjan, Autorin des Buches «Goldstrand», steht nach Erhalt des Preises der Leipziger Buchmesse in der Belletristik-Sparte auf der Bühne
Preise der Leipziger Buchmesse

Das sind die Gewinner

19.03.2026
05:58 Minuten
Unsere Literaturkritikerin Miriam Zeh hält die Auszeichnung für mehr als gerechtfertigt. "Goldstrand" sei ein "absolut tolles Buch", lobt sie. Man könne es jederzeit mit Gewinn lesen, egal, ob man Vielleser sei oder Bücher nur gelegentlich zur Hand nehme. In der Sprache Poladjans stecke viel Lesefreude.

Lücke in der Exilforschung geschlossen

Der Preis der Leipziger Buchmesse im Sachbuchbereich wurde Marie-Janine Calic für „Balkan-Odyssee. 1933-1941. Auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa“ verliehen. Die Region sei bislang in der Exilforschung kaum beachtet worden – Calic habe eine Lücke geschlossen, urteilte die Jury. In ihrer enormen und akribischen Recherche erzähle sie die wechselvolle Geschichte der Balkanroute anhand vieler Einzelschicksale, erschließe politisch-historische Zusammenhänge und zeige den Balkan als Region der Hoffnung und des Übergangs.

Übersetzung mit spielerischer Eleganz

Den Preis für die beste Übersetzung erhielt Manfred Gmeiner für die Übertragung von „Unten leben“ des Autors Gustavo Favéron Patriau aus dem Spanischen. Gmeiner habe die labyrinthische Erzählung mit spielerischer Eleganz übersetzt, ohne jemals den Blick auf ihre eigensinnigen Figuren, die literarischen Querverweise und das magische Funkeln der Poesie zu verlieren, hieß es.
Die Shortlist für den Leipziger Buchpreis war in der Belletristik in diesem Jahr von Autorinnen dominiert worden. Die Jury hatte mit Helene Bukowski, Anja Kampmann, Katerina Poladjan und Elli Unruh vier Frauen auf die Liste gesetzt. Der einzige nominierte männliche Autor kam mit Norbert Gstrein aus Österreich.
Besucher strömen auf die Leipziger Buchmesse 2025. Ein Schild kündigt die nächste Ausgabe an.
Besucher strömen auf die Leipziger Buchmesse 2025. Ein Schild kündigt die nächste Ausgabe an.
Preis der Leipziger Buchmesse 2026

Ästhetik gegen menschenfeindliche Systeme

25.02.2026
14:47 Minuten
Kampmann und Poladjan waren Bekannte auf der Shortlist, sie waren schon mit vorherigen Büchern für den Preis nominiert worden. Gstrein ist ein vielfach ausgezeichneter Autor, unter anderem hat er den österreichischen Buchpreis erhalten. Die 1993 geborene Bukowski zählt zu den jüngeren Autorinnen. Unruh hatte es mit ihrem Debütroman in die Auswahl geschafft.
In diesem Jahr hatten 177 Verlage 485 Werke eingereicht. Die Auszeichnung wird traditionell am ersten Tag der Leipziger Buchmesse verliehen. Sie ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert - je 15.000 Euro gehen an den Sieger oder die Siegerin der jeweiligen Kategorie, zudem erhalten die Nominierten jeweils 1.000 Euro.

Die Kategorien im Überblick

Nominierte Romane

Helene Bukowski: „Wer möchte nicht im Leben bleiben“
In ihrem dritten Roman erzählt Bukowski von einer jungen Pianistin, die aufgerieben wird zwischen dem Ehrgeiz des eigenen Vaters und den Förderinstitutionen der DDR  – bis sie sich mit nicht einmal Mitte Zwanzig das Leben nimmt. Ein atmosphärisch dicht erzählter Roman.
Die Schriftstellerin Helene Bukowski im Profil mit einem Mikrofon in der Hand.
Die Schriftstellerin Helene Bukowski im Profil mit einem Mikrofon in der Hand.
Helene Bukowski: „Wer möchte nicht im Leben bleiben“

Behutsame Annäherung

08.03.2026
19:33 Minuten
Norbert Gstrein: „Im ersten Licht“
Norbert Gstrein hat mit „Im ersten Licht“ einen Roman über das 20. Jahrhundert geschrieben. Wie stets bei dem 1961 geborenen Österreicher geht es trick-, finten- und wortreich zu, wenn Gstrein seinen kriegsbegeisterten Helden durch die Jahrzehnte begleitet.
Norbert Gstrein posiert an einer Wiener Straßenecke für ein Porträt.
Norbert Gstrein posiert an einer Wiener Straßenecke für ein Porträt.
Buchkritik

"Im ersten Licht" von Norbert Gstrein

27.02.2026
06:51 Minuten
Anja Kampmann: „Die Wut ist ein heller Stern“
Anja Kampmann lässt in „Die Wut ist ein heller Stern“ in lyrischen Fragmenten ein Panorama der frühen Jahre des Nationalsozialismus entstehen, und das in einem ungewöhnlichen Milieu: Setting des Romans ist das Hamburger Varieté- und Arbeitermilieu.
Anja Kampmann steht für ein Porträt vor einem blühenden Rosenstrauch.
Anja Kampmann steht für ein Porträt vor einem blühenden Rosenstrauch.
Buchkritik

"Die Wut ist ein heller Stern" von Anja Kampmann

25.08.2025
05:44 Minuten
Katerina Poladjan: "Goldstrand"
Katerina Poladjan gelingt es in „Goldstrand“, ein ganzes Jahrhundert mit seinen Brüchen und Migrationsgeschichten zwischen Odessa und Rom auf noch nicht einmal 200 Seiten zu entfalten: verknappt, mit filmähnlichen Schnitten, dabei überraschend leicht und humorvoll.
Die Autorin Katerina Poladjan bei der Veranstaltung zur Vorstellung ihres Buches im Literarischen Colloquium Berlin.
Die Autorin Katerina Poladjan bei der Veranstaltung zur Vorstellung ihres Buches im Literarischen Colloquium Berlin.
Buchkritik

"Goldstrand" von Katerina Poladjan

11.10.2025
05:15 Minuten
Elli Unruh: „Fische im Trüben“
Elli Unruh, geboren 1987 in Kasachstan und in Deutschland aufgewachsen, erzählt von der mennonitischen Minderheit in Kasachstan und den Zumutungen, denen die Glaubensgemeinschaft durch den sowjetischen Apparat ausgesetzt ist. Dafür hat Unruh eine klare, bildhafte Sprache gefunden.
Podcast: Lesart
Podcast: Lesart
Buchkritik

"Fische im Trüben" von Elli Unruh

26.09.2025
06:41 Minuten

Nominierte Sachbücher

Der Preis der Leipziger Buchmesse würdigt als einzige große Branchen-Auszeichnung auch Sachbücher und Übersetzungen. In der Sachbuch-Kategorie waren folgende Werke nominiert:
Marie-Janine Calic: „Balkan-Odyssee. 1933-1941. Auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa“
Die Flucht vor den Nationalsozialisten führte Juden, Homosexuelle, Kommunisten und andere Verfolgte und Regimegegner auch nach Südosteuropa. Marie-Janine Calic schreibt über die erste Balkan-Route und erzählt Geschichten über Mut, Elend, Rettung und Untergang.
Die Illustration zeigt diverse Menschen, die mit technischen Hilfsmitteln einen ziemlich großen Bücherstapel aufbauen
Die Illustration zeigt diverse Menschen, die mit technischen Hilfsmitteln einen ziemlich großen Bücherstapel aufbauen
Preis der Leipziger Buchmesse

Welches Sachbuch wird gewinnen?

14.03.2026
68:53 Minuten
Ines Geipel: „Landschaft ohne Zeugen. Buchenwald und der Riss der Erinnerung“
In Ines Geipels neuem Buch geht es um Schuldverstrickung in der NS-Zeit, um unbewältigte Traumata und die Notwendigkeit der Erinnerung als Voraussetzung für ein ostdeutsches Geschichtsbewusstsein. Im Blick hat sie dabei das immer noch schwierige Verhältnis zwischen Ost und West.
Andruck – Das Magazin für Politische Literatur
Andruck – Das Magazin für Politische Literatur
Ines Geipel

"Landschaft ohne Zeugen. Buchenwald und der Riss der Erinnerung"

16.03.2026
06:45 Minuten
Jan Jekal: „Paranoia in Hollywood. Wie die USA exilierte Künstler erst retteten und dann verfolgten. 1941-1953“
Hollywood als Sehnsuchtsort der Exilierten und als Ort der Überwachung, vom „Weimar am Pazifik“ zur McCarthy-Ära zur Gegenwart: Was kann Popkultur, wenn Politik repressiv wird?
Das berühmte Hollywood Zeichen in den Bergen der Hollywood Hills oberhalb des Stadtteils Hollywood in Los Angeles.
Das berühmte Hollywood Zeichen in den Bergen der Hollywood Hills oberhalb des Stadtteils Hollywood in Los Angeles.
Nominiert in Leipzig

Jan Jekal über "Paranoia in Hollywood" und deutsche Künstler im L.A. der 1940er

05.03.2026
10:44 Minuten
Ulli Lust: „Die Frau als Mensch 2: Schamaninnen“
Jäger und Sammlerinnen? Über die Frühgeschichte kursieren stereotype Geschlechterbilder. Ulli Lust zeigt in ihrem aufwändig recherchierten Comic „Die Frau als Mensch“, dass unsere Vorfahren egalitärer lebten als gedacht.
Eine Seite aus der Graphic Novel "Die Frau als Mensch" von Ulli Lust. Abgebildet sind verschieden Szenen in der Natur unter anderem auf einem Berg und Nahaufnahmen von Pflanzen und eine Frau die mit der Natur um sie herum interagiert.
Eine Seite aus der Graphic Novel "Die Frau als Mensch" von Ulli Lust. Abgebildet sind verschieden Szenen in der Natur unter anderem auf einem Berg und Nahaufnahmen von Pflanzen und eine Frau die mit der Natur um sie herum interagiert.
Ulli Lust: "Die Frau als Mensch"

Comic hinterfragt Geschlechterrollen

06.03.2025
12:51 Minuten
Manfred Pfister: „Englische Renaissance“
Umbruch und Modernisierung verbindet der Anglist Manfred Pfister vor allem mit der englischen Renaissance. In seinem neuen Buch zeigt er, wie sich diese Begriffe in den verschiedenen kulturellen Feldern im 16. Jahrhundert entwickelten.
William Shakespeare in einem gezeichneten Schwarz-weiß-Porträt mit Halbglatze, Bart und lockigem Haar an den Seiten
William Shakespeare in einem gezeichneten Schwarz-weiß-Porträt mit Halbglatze, Bart und lockigem Haar an den Seiten
Literatur

Tiefer Einblick in die Epoche der englischen Renaissance

03.11.2025
15:24 Minuten

Nominierte Übersetzungen

Die Literaturbühne in der Glashalle der Leipziger Buchmesse 2025.
Die Literaturbühne in der Glashalle der Leipziger Buchmesse 2025.
Preis der Leipziger Buchmesse

Welche Übersetzung wird gewinnen?

08.03.2026
54:50 Minuten
Bei den nominierten Übersetzungen zeigte sich ein breites Feld an europäischen Sprachen:
Ulrich Faure aus dem Niederländischen: „Das Lied von Storch und Dromedar“ der Autorin Anjet Daanje
Tina Flecken aus dem Isländischen: „Eden“ der Autorin Audur Ava Olafsdottir
Manfred Gmeiner aus dem Spanischen: „Unten leben“ des Autors Gustavo Favéron Patriau
Timea Tankó aus dem Ungarischen: „Die Aussiedlung“ des Autors András Visky
Petra Zickmann aus dem Katalanischen: „Ich gab Dir Augen, und du blicktest in die Finsternis“ der Autorin Irene Solà
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