Bekannte Name finden sich unter den Nominierten, aber auch ein Autor, der es mit seinem Erstling in die Vorauswahl geschafft hat: 15 Buchtitel hat die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse 2023 ausgewählt - jeweils fünf in den Bereichen Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung. Die Preise werden am 27. April zu Beginn der Buchmesse verliehen.

Clemens J. Setz erzählt in seinem Roman über den Umbruch zum 20. Jahrhundert - einer ganzen Epoche, die in die Krise gerät. Durch die rasante technologische Entwicklung waren Wissenschaft und Alltag der Menschen „umgekrempelt“ worden.

Leipzig im 18. Jahrhundert: In Angela Steideles Roman wird das Glücksversprechen einer ganzen Epoche in den Blick genommen, dabei gilt die Aufmerksamkeit den gelehrten Frauen. Ein erhellendes wie schalkhaftes Tableau mit sehr heutigen Anklängen.

Protest äußert sich zunehmend aggressiv und beruft sich dabei auf individuelle Freiheit, beobachten die Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey. Dahinter stecke ein Paradox: Nie waren wir so frei und zugleich nie so abhängig wie heute. Die Autoren zeigen in "Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus", wie das emanzipatorische Ideal der Autonomie ins Destruktive umschlagen kann.

Die taz-Korrespondentin Simone Schildwein berichtet in "Der grüne Krieg" über Menschenrechtsverletzungen in Nationalparks im Kongo und in Uganda. Schildwein mache deutlich, dass die "Rettung des Planeten" mehr Verantwortungsbewusstsein erfordere und Menschenrechte in der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen eine Schlüsselrolle spielten, so die Buchpreis-Jury.