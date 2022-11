In memoriam Lars Vogt

Dem Deutschlandradio und seinen Programmen eng verbunden, war Vogt 2013 in den „Interpretationen“ zu Gast und sprach von seiner Leidenschaft für Mozart. Nun ist diese Sendung in memoriam noch einmal zu hören – im Mittelpunkt stehen zwei Werke, die Lars Vogt besonders am Herzen lagen: eines, das er oft gespielt hat und eines, das er sich erst spät erarbeiten konnte.