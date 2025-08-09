Superhelden
1978 kam der erste Superman-Film in die Kinos. Christopher Reeve schlüpfte in diesem und in vielen weiteren in die Rolle des Superhelden mit dem blau-roten Kostüm © imago images / Mary Evans / Rights Managed via www.imago-images.de
Übermenschliche Kräfte und einfache Lösungen
157:21 Minuten
Superman, Batman oder Wonder Woman mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten fungieren als moralische Vorbilder. Sie sind längst fester Bestandteil der Popkultur. Doch die Tradition heroischer Erzählungen geht bereits mehrere Jahrtausende zurück.