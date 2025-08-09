Superhelden

Übermenschliche Kräfte und einfache Lösungen

157:21 Minuten
Christopher Reeve im blau-roten Supermankostüm fliegt über New York City in einem Superman-Film von 1980
1978 kam der erste Superman-Film in die Kinos. Christopher Reeve schlüpfte in diesem und in vielen weiteren in die Rolle des Superhelden mit dem blau-roten Kostüm © imago images / Mary Evans / Rights Managed via www.imago-images.de
Blees, Christian |
Superman, Batman oder Wonder Woman mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten fungieren als moralische Vorbilder. Sie sind längst fester Bestandteil der Popkultur. Doch die Tradition heroischer Erzählungen geht bereits mehrere Jahrtausende zurück.
