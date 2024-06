Mit diesen beiden Filmen kam ein Hype um Superhelden-Stoffe zu einem vorläufigen Ende, der in seiner aktuellen Ausprägung fast 20 Jahre anhielt. Natürlich wurden seit den 40er-Jahren immer wieder Superhelden-Comics filmisch adaptiert – aber spätestens mit „X-Men“ im Jahr 2000 waren die Special-Effects so ausgereift, dass eine regelrechte Flut von Superhelden-Filmen folgte.

Dabei wurden die Filme auch stets bezüglich ihrer ästhetischen Qualität in Zweifel gezogen. Martin Scorsese meinte gar, der Marvel-Franchise bringe kein echtes Kino hervor, sondern vielmehr visuelle Freizeitparks. Filmästhetisch mag das sogar für viele Filme zutreffen, sieht man einmal von so exponierten Beispielen wie Christopher Nolans „The Dark Knight“-Reihe ab.

Doch das allein greift zu kurz. In aller Kürze will ich zwei Aspekte herausgreifen, die ein genaueres Bild zeichnen.

Dennoch gibt es häufig eine Art Urvertrauen in die guten Absichten der Superhelden. Dahinter scheint die fast schon sozialdemokratische Idee zu stehen, dass Macht in den richtigen Händen eben nicht korrumpierbar macht und es den guten Anführer tatsächlich geben kann. Der Superhelden-Film wird so zu Utopie und Dystopie in einem, mitsamt des weiterhin bestehenden Glaubens an das Gute.