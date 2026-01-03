Heinrich Heine

„Aus meinen großen Schmerzen mach‘ ich die kleinen Lieder“

158:58 Minuten 1835 macht ein Verbot der Schriften des "Jungen Deutschland“ Paris zu Heinrich Heines lebenslangen Exil. Dort stirbt der Dichter am 17. Februar 1856. © picture alliance / akg-images

Heinrich Heine zählt zu den bedeutendsten Dichtern Deutschlands. Geboren wurde er 1797 in Düsseldorf. Mit seiner typischen Melange aus Witz, Satire, Ironie und bitterstem Ernst griff Heine in die literarischen und politischen Kämpfe seiner Zeit ein.