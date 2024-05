Kommentar: Von wegen rückständig!

Vor vielen Jahren zog ich aus einem winzigen brandenburgischen Dorf zurück in meine Heimatstadt Eisenach. Nach dem ländlichen Alltag empfand ich die Wartburgstadt als urban und zentral. Dann begegneten mir Menschen aus Metropolen, die das Leben in Eisenach provinziell und ländlich fanden.

Die Bewohner der Zentren schauen auf ländliche Räume wie auf die Ränder ihrer Welt. Wer am Rand lebt, gehört schon nicht mehr richtig dazu. Er trägt das Risiko abzustürzen. Hinzu kommt der Rechtfertigungsdruck, der besonders auf jenen lastet, die in sogenannten strukturschwachen Gebieten – also besonders nah am Rand – wohnen. Schon die scheinbar arglose Frage, warum ein junger Mensch dortgeblieben ist, zeugt vom vorurteilsvollen Defizitblick. War er vielleicht zu doof, um den Absprung zu schaffen? Ist er persönlich so abgehängt wie die Gegend, in der er sein Leben fristet?