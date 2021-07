Lakonisch Elegant trifft 54books Tod am Strand - über Krimis, Urlaub und True Crime

Von Christine Watty und Simon Sahner

Besonders beliebt: True-Crime-Geschichten begeistern nicht nur Leserinnen, sondern auch Hörer. (imago images / YAY Images)

Krimis sollen perfekte literarische Urlaubsbegleiter sein – warum eigentlich und was erzählen aktuelle True-Crime-Formate über die Gesellschaft? Darüber sprechen wir mit der Literaturwissenschaftlerin Sandra Beck.

Seriös über Krimis reden, bedeutet schon gleich die erste wichtige Frage zu stellen: Sind Krimis Literatur, ja oder nein? Klaro Literatur. Dass die Frage überhaupt im akademischen Kontext im Raum steht, liegt wahrscheinlich am Problem mit der Zutat "Unterhaltung" in einem guten Krimi. Wie kommt das und wie haben sich Kriminalgeschichten weiterentwickelt, was erzählen aktuelle Stoffe?

Vom Kriminalroman bis zum True-Crime-Format

In dieser Sommerausgabe des Kulturpodcasts geht es auch darum, dass super gehypte True-Crime-Formate natürlich nicht neu sind, aber vor allem in ihren Podcast- und Serienvarianten faszinieren. Warum eigentlich? Und warum gruseln sich viele so gern vor höchst realistischen Erzählungen? Besprechen wir - und hier und da verstecken sich auch Krimi-Tipps in diesem Podcast.