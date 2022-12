Harry & Meghan auf Netflix

In dieser Doku geht es um die Wahrheit – das kündigt Prinz Harry vollmundig an und zieht damit die größte Menge an Zuschauerinnen und Zuschauern an, die eine Netflix-Dokumentation je in der ersten Woche der Veröffentlichung erreicht hat.

Über 80 Millionen Menschen sollen schon gleich zum Start mit Harry und Meghan geschmachtet und gelitten haben – nicht wenige aber haben sich auch umgehend geärgert: Nur noch ein Drittel der Briten steht laut Umfrageergebnissen hinter dem Königshauspaar, das sich vor drei Jahren aus den royalen Fesseln befreite und nicht nur den Palast, sondern auch gleich das Land verlassen hat.

Gibt’s was Neues?

Inzwischen sind alle sechs Folgen erschienen. Angereichert mit Exkursen in die britische Kolonialgeschichte und die des Königshauses, umringt von vielen Expertinnen und Experten. Was aber ist dran an dieser Dokumentation, wie sehr geht sie ins persönliche Detail und bestätigt und illustriert die Vorwürfe, die Harry und Meghan dem Königshaus öffentlich machten? Dort herrschten rassistische Strukturen und sie seien nie ausreichend geschützt worden, so das Paar.

