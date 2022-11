Elon Musks Übernahme

Vor Kurzem hat Elon Musk auf Twitter verkündet, dass er Prominente und Influencer mit einem verifizierten Account, erkennbar an einem blauen Haken, monatlich zur Kasse bitten will. Stephen King, einer der kommerziell erfolgreichsten Autoren aller Zeiten, antwortete ihm darauf sinngemäß „20 Dollar für einen blauen Haken? ... Wenn das umgesetzt wird, bin ich raus“, woraufhin Musk zu feilschen begann: „Wie wär‘s mit 8 Dollar?“

Ein zweites, tieferes Problem der sozialen Medien bekommt in der Debatte zu wenig Aufmerksamkeit: Twitter und andere Plattformen erschaffen keine basisdemokratische Öffentlichkeit mit einem freien Austausch von Ideen, wie ihn sich John Stuart Mill vorgestellt hat. Soziale Netze sind vielmehr ein Abbild des menschlichen Statusspiels, in dem es darum geht, sich durch Leistung, Besitz, Attraktivität oder Moral hervorzutun. Status ist ein universelles Bedürfnis, auf das wir viel Zeit und Energie verwenden. So ist auch der blaue Haken ein Prestige-Signal, das nicht nur sagt „dieser Account ist echt“, sondern natürlich zuallererst „dieser Account ist wichtig“.

Unternehmerisch ist es also folgerichtig, den Wert von sozialem Prestige zu Geld zu machen. Doch damit heizt Musk den Statuskampf noch weiter an – und der läuft nun gerade dem Ideal der demokratischen Öffentlichkeit zuwider. Sein Bezahlsystem düpiert nicht nur Prominente wie Stephen King, die sich bereits analoges Prestige durch Leistung erarbeitet haben, es zieht im Gegenzug auch Selbstdarsteller an, die sich einen digitalen Pseudostatus über Likes und Follower aufbauen, indem sie viel Mühe und sogar Geld in ihr Reputationsmanagement investieren.