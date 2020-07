Lakonisch Elegant #93 Sommerfrisch Elegant: Unsere Kulturtipps für die Ferien

Von Christine Watty, Emily Thomey, Johannes Nichelmann, Julius Stucke und Katrin Rönicke

Persönliche Kulturtipps für die Sommerferien in Coronazeiten gibt es von unserem Lakonisch Elegant-Team. (Eyeem/ Sven Willkommen)

Zum ersten Mal seit den Coronabeschränkungen gibt es ein Wiedersehen mit allen fünf Hosts. Mit genügend Sicherheitsabstand werden beim Picknick im Park Kulturtipps für den Sommer ausgetauscht. Mit dabei: Hannah Arendt, Rilke und Ischgl.

In der Sommerfolge trifft sich das komplette Team von "Lakonisch Elegant" endlich zum fröhlichen Wiedersehen nach langer, langer Coronapause im Park - mit Abstand natürlich.

Dafür haben Emily Thomey, Julius Stucke, Christine Watty, Johannes Nichelmann und Katrin Rönicke ihre ganz persönlichen Kulturtipps für die Ferien mitgebracht:

Arendt, Ischgl, Witherspoon

von Julius Stucke den Fotoband "Ischgl" von Lois Hechenblaikner

von Katrin Rönicke die Ausflugstipps "52 kleine und große Eskapaden in und um Berlin" von Inka Chall

von Johannes Nichelmann den Gedichtband "Jahreszeiten: Gedichte und Gedanken" von Rainer Maria Rilke

von Emily Thomey die Serie "Little Fires Everywhere" von Kerry Washington und Reese Witherspoon und

von Christine Watty die Graphic Novel "Die drei Leben der Hannah Arendt" von Ken Krimstein in der Übersetzung von Hanns Zischler

Deutschlehrer und Serienmarathons

Wie viele Folgen einer Serie schafft Emily Thomey an einem Tag? Was hat Johannes Nichelmanns Deutschlehrerin ihm angetan? Wohin verschlägt es Katrin Rönicke in von Corona geprägten Sommerferien?

Es wird geplauscht und gelacht, vorgelesen und von der großen weiten Welt geträumt – die diesen Sommer genau da bleiben muss: in ihren Träumen.