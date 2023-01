NS-Terror in Osnabrück

Ein KZ auf Schienen

10:55 Minuten Gleise des Betriebsbahnhofs Osnabrück-Hörne. Von dem KZ, der sogenannten 5. SS-Eisenbahnbaubrigade, sieht man hier nichts mehr. Selbst die Schienen wurden neu verlegt. © Ita Niehaus / Deutschlandfunk Kultur

Ita Niehaus · 27. Januar 2023, 13:09 Uhr

Mit Konzentrationslagern verbindet man oft die großen Vernichtungslager im Osten. Doch rund 700 Häftlinge haben zum Beispiel auch in Osnabrück gearbeitet - in einem KZ auf Schienen. Ein Audiowalk will nun ihr Schicksal würdigen.