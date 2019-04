Kurt Elling "The Questions" Sinnfragen eines Crooners

Moderation: Matthias Wegner

Kurt Elling. (@Palma-Kolansky)

Zu den wichtigsten Sängern des aktuellen US-amerikanischen Jazz zählt ohne Frage Kurt Elling. Auf beeindruckende Weise unterhält und fordert Elling sein Publikum. Er ist ein Crooner, der aber auch kritische Fragen anspricht.

Die Jazzszene der Stadt Chicago wird sehr stark durch die Avantgarde geprägt. Das "Art Ensemble of Chicago" und die Vereinigung AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) haben wichtige Kapitel der Jazzgeschichte mitgeschrieben und wirken bis heute. Was aber nicht vergessen werden darf: Die Szene ist sehr breit gefächert und in dieser ist auch Platz für den charismatischen Sänger Kurt Elling. Auch wenn Elling seinen Hauptwohnsitz 2008 nach New York verlagert hat, bleibt er seiner Heimatstadt treu und wird oft zur Szene mitgedacht.

Legendär sind noch immer seine Auftritte im Club "Green Mill" und auch beim bedeutenden "Chicago Jazz Festival" ist er regelmäßig am Start. Bei der letzten Ausgabe stellte er sein engagiertes Projekt "The Questions" vor. Elling stellt darin die entscheidenden Sinnfragen des Lebens, ohne zwangsläufig die Antworten mitzuliefern. Der Sänger und Poet möchte aber zum Mitdenken anregen und zur Seite steht im eine vorzügliche Band.

Kurt Elling "The Questions"

Kurt Elling, Gesang

John Wojciechowski, Saxofon

Marquis Hill, Trompete

John McLean, Gitarre

Stu Mindeman, Orgel und Piano

Clark Summer, Bass

Jeff "Tain" Watts, Schlagzeug

Chicago Jazz Festival

Millennium Park

Aufzeichnung vom 30.08.2018