Kulturgeschichte

Die Sehnsucht nach dem ewigen Leben

06:19 Minuten Ideen von der Unsterblichkeit der Seele gab es schon in der griechischen Philosophie. Die Auferstehung Jesu aus Fleisch und Blut bedeutete demgegenüber aber eine Revolution. © picture alliance / imagebroker / Erwin Streit

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Von Jon Snow bis KI-Avatar: Der Wunsch, dem Tod zu entkommen, scheint heute allgegenwärtig. Ist das die Fortführung des christlichen Auferstehungsglaubens mit weltlichen Mitteln? Die Kulturgeschichte zeigt ein komplizierteres Bild.