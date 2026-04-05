Kulturgeschichte

Die Sehnsucht nach dem ewigen Leben

06:19 Minuten
"Die Auferstehung Christi", Detail aus dem Altarbild von Matthias Grünewald in Colmar in Frankreich. Jesus streckt seine Arme aus vor hellem orangefarbenem Licht.
Ideen von der Unsterblichkeit der Seele gab es schon in der griechischen Philosophie. Die Auferstehung Jesu aus Fleisch und Blut bedeutete demgegenüber aber eine Revolution. © picture alliance / imagebroker / Erwin Streit
Berndt, Christian |
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Von Jon Snow bis KI-Avatar: Der Wunsch, dem Tod zu entkommen, scheint heute allgegenwärtig. Ist das die Fortführung des christlichen Auferstehungsglaubens mit weltlichen Mitteln? Die Kulturgeschichte zeigt ein komplizierteres Bild.
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Ein akustischer Denkraum: über Alltägliches und Akademisches, über Sinn und Unsinn.

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