Traum von der Unsterblichkeit

Himmel, Hölle, Heilsversprechen

155:38 Minuten Die Auferstehung Christi in einer Bibelillustration nach B. Hummel: Für Christen ist das „Ewige Leben nach dem Tod” das Heilsversprechen per se. © picture-alliance / akg-images

Kaiser, Peter · 08. April 2023, 00:05 Uhr

Schon in den ältesten Kulturen war der Glaube an ein Leben nach dem Leben verankert. Der Traum von der menschlichen Unsterblichkeit ist wohl so alt wie die Menschheit selbst - und findet sich in vielen Religionen und philosophischen Konzepten.