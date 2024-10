Gegen die geplanten Kürzungen der Mittel für die Bundeskulturfonds sowie die Streichung der Mittel für das Bündnis internationaler Produktionshäuser hat sich innerhalb der Kulturszene breiter Widerstand formiert. Die Regisseurin und Choreografin Heinrich Horwitz startete eine Petition , die sie am 11. September mit mehr als 30.000 Unterschriften an Roth übergab. Inzwischen sind es mehr als 36.000 Unterzeichnende, darunter Igor Levit, Sandra Hüller, Ilja Papatheodorou (She She Pop), Bastian Trost (Gob Squad), Christoph Marthaler, Claire Cunningham und Milo Rau.