Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann wird die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ab 2025 folgt sie auf Hermann Parzinger. Der Archäologe wird dann nach 17 Jahren an der Spitze der größten Kultureinrichtung Deutschlands in den Ruhestand gehen.

Die neue Präsidentin soll nicht mehr für eine so lange Amtszeit antreten, ihr Vertrag geht bis 2030. Bis dahin will Ackermann die tiefgreifenden Reformen vollenden, in denen die Stiftung steckt. Bund und Länder tragen die Einrichtung, zu der unter anderem die Staatlichen Museen von Berlin und die Staatsbibliothek gehören.

Bis zu ihrem Amtsantritt im kommenden Frühjahr wird die derzeitige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden in Berlin schon eingebunden. Ackermann spricht von einem „weichen Übergang“.

Marion Ackermann gilt als ausgezeichnete Wahl für den Posten. Die promovierte Kunsthistorikerin ist eine erfahrene Museumsmanagerin. Sie ist bundesweit gut verankert, nach Stationen am Kunstmuseum Stuttgart, der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf und als derzeitige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Durch ihre bundesweite Tätigkeit hat Ackermann viel Erfahrung mit dem komplizierten Fördergeflecht von Bund und Ländern. Ackermann ist in der Lage, Menschen einzubinden, bringt Kommunikationsfähigkeiten und Überzeugungskraft mit.

Außerdem hat sie viel Erfahrung in den postkolonialen Debatten, die für alle großen Institutionen dieser Art fundamental sind. Die Frage, wie Deutschland mit seiner Geschichte und dem kolonialen Erbe umgeht, nimmt sie ernst. Das ist wichtig, denn in den Depots der Stiftung lagern Millionen von Objekten mit Bezug zur Kolonialzeit.

Ackermann gilt als politischer Mensch. Mit ihrer Haltung, dass ein Museum ein Instrument sei, um für eine freiheitliche Gesellschaft zu kämpfen, hat sie sich in Dresden bei der AfD und bei konservativen CDU-Leuten Gegner gemacht. Für Berlin dürfte das eine Umstellung werden, denn die SPK ist bislang nicht dafür bekannt, offensiv politisch aufzutreten.

Die Sammlungen und Häuser der Staatlichen Museen zu Berlin, die Berliner Staatsbibliothek, mehr als 2.000 Mitarbeitende, über vier Millionen Besucherinnen und Besucher im Jahr 2019 – die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist die größte Kultureinrichtung Deutschlands. In der Berichterstattung ist darum auch die Rede von einem Tanker oder einer Kultur-Titanic.

Die Stiftung steckt mitten in einer Reform. Darunter fallen riesige Bauprojekte, die der jetzige Präsident Hermann Parzinger angestoßen hat. Neben dem Umbau des Pergamonmuseums und dem Neubau des „berlin modern“ am Berliner Kulturforum geht es um die Staatsbibliothek und den Forschungscampus Dahlem. Große Bauetats sind zwar da, aber die Finanzierung ist nicht abschließend gesichert.

Dazu kommt, dass der Betriebsetat der Stiftung seit 1996 eingefroren ist, weil die Länder ihn blockieren. Denn was für den Bund ein Aushängeschild ist, sehen die Länder als Konkurrenz für ihre Museen und Bibliotheken. Den Berliner Museen fehlt an allen Ecken und Enden das Geld für Bauinstandhaltung, Personal, Ankäufe und Forschung. Zuletzt mussten deshalb einige Häuser auch dienstags geschlossen bleiben.

Mit guter Lobby-Arbeit will Ackermann die Ressourcen der Stiftung sichern. Seit Bekanntgabe ihrer Personalie hat die Kulturmanagerin angekündigt, das föderale System der Bundesrepublik sichtbarer werden zu lassen – und sendet so konstruktive Signale an die Länder. Sachsen-Anhalts Kultusminister Rainer Robra (CDU) lobte bereits Ackermanns „erfrischende Außenperspektive und Verständnis für föderales Arbeiten“.

Mit Blick auf die schwierige Haushaltslage der Stiftung und die andauernden Verhandlungen zwischen Bund und Ländern will Ackermann zudem jenseits staatlicher Finanzierungen auch die Wirtschaft stärker in die Pflicht nehmen.

Ackermann will die Strahlkraft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im internationalen Kontext steigern, entsprechend einer Forderung des Wissenschaftsrates. Die Sammlungen sollen stärker sichtbar werden, co-kuratierte Projekte mit anderen Ländern und Mitarbeiter-Austauschprogramme sollen stattfinden.

Was ich wichtig fände: dass man das Preußische, das im Namen geführt wird, noch mal neu und frisch und anders auflädt.

An der Spitze der Stiftung soll es künftig ein Kollektivorgan geben, von dem die Präsidentin ein Teil ist. In Zeiten, in denen niemand alle Diskurse beherrschen könne, sei das ein „sehr adäquates Mittel“, sagte Ackermann.

Die Mitarbeitenden in die Reformen einzubinden, ist eine weitere zentrale Aufgabe für Ackermann. Dabei komme es auf einen erfolgreichen Changemanagement-Prozess der SPK an.

Es gibt immer wieder Kritik am Namen der Stiftung, insbesondere vor dem Hintergrund postkolonialer Diskurse. 2022 gaben die Staatlichen Museen zu Berlin alle Benin-Bronzen an Nigeria zurück, behielten aber ein Drittel der Objekte als Leihgaben. Auch der Name der Einrichtung stand schon mehrfach in der Kritik.

Ackermann verwies auf einen Stiftungsratsbeschluss. Dieser habe empfohlen, den Namen „Stiftung Preußischer Kulturbesitz“ wie ein Readymade im Sinne des Künstlers Marcel Duchamp zu behandeln – also wie eine Art vorgefundenes Bruchstück oder Zitat.

„Was ich wichtig fände: dass man das Preußische, das im Namen geführt wird, noch mal neu und frisch und anders auflädt“, sagte Ackermann. Sie verwies auf die Skulptur der preußischen Prinzessinnen „Luise und Friederike“ des Bildhauers Johann Gottfried Schadow. Diese sei ein „wunderbares Symbol“ für das, was für die Stiftung wichtig werde: der Schulterschluss. Nur zusammen könne es gelingen, zum Global Player zu werden.