Angst vor der Krisenwelle

Neben der Coronapandemie ist der Krieg in der Ukraine seit Monaten das Hauptthema. Neuerdings kommen die Angst um Preissteigerungen und Gasknappheit dazu. "Die Menschen erleben eine Krisensituation, die anbrandet und in gespenstischer Art und Weise unbestimmt ist. Niemand weiß genau, was auf ihn zukommt, ob er die Kosten stemmen kann", erklärt Psychologe Stephan Grünewald