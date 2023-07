Australische Thrillerszene

Krimis sind Kult (Feature)

Ein Denkmal, das daran erinnert, dass Australien einst britische Strafkolonie für Delinquenten war. Viele Leser des Landes mögen Krimis, die mit der Geschichte der vielfältigen Gesellschaft zu tun haben.

Blümel, Margarete · 14. Juli 2023, 19:30 Uhr

Gut, böse, richtig, falsch: Der Wertekanon ist in Australien auch tief verankert, weil viele der ersten Europäer Sträflinge waren. Sind deshalb Kriminalromane down under so beliebt? Die Abgründe der Multikulti-Gesellschaft faszinieren viele Leser.