Krimibestenliste Die zehn besten Krimis im November

Bedrohlich wird es für den ein oder anderen Romanhelden der Krimibestenliste (Imago)

Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats: Darunter vier Neueinsteiger wie "Der Zorn der Einsiedlerin" von Fred Vargas aus Frankreich und Louise Pennys "Hinter den drei Kiefern" aus Kanada.

1 (2) Mick Herron: "Slow Horses"

Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer

Diogenes, 480 Seiten, 24 Euro

"Slow Horses" von Mick Herron (Diogenes / Unsplash / Arthur Yao)

London. Versager, "Slow Horses" im Geheimdienstjargon, landen im Slough House, um Sinnloses zu tun, bis sie freiwillig kündigen. Als rechte Dumpfbacken einen Hassan entführen, um ihn öffentlich zu köpfen, schlägt die Stunde der lahmen Gäule. Der Feind lauert im Innern des Geheimdienstes. Feiner Start.

2 (–) Fred Vargas: "Der Zorn der Einsiedlerin"

Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze

Limes, 512 Seiten, 23 Euro

In Fred Vargas' neuem Roman entdeckt Kommissar Adamsberg seine Faszination für Einsiedlerspinnen. (picture alliance / dpa / Ralf Hirschberger)

Paris, Südfrankreich. Blaps gegen Recluse, Totenkäfer gegen Einsiedlerspinne. Beide Gliederfüßler können nicht töten, verbreiten nur Angst. Kommissar Adamsberg wittert dahinter noch keinen Fall. Dieser – neunte Fall – sprengt fast die Brigade, ist verborgen unter Verborgenem, monströses Rachespiel.

3 (–) Louise Penny: "Hinter den drei Kiefern"

Aus dem Englischen von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck

Kampa, 496 Seiten, 16,90 Euro

Louise Penny - Hinter den drei Kiefern. (Kampa / Unsplash / Justin Cron)

Montreal, "Three Pines". Vor Gericht: Armand Gamache, Chef der Sûreté, im Clinch mit dem Staatsanwalt, anstatt Dealer und Mörder zu überführen. Alles beginnt und endet im Grenzdorf Three Pines. Dort stanzt eine schwarze Gestalt ein Loch in die Postkartenidylle. Tolles Comeback der kanadischen Autorin.

4 (5) Simone Buchholz: "Mexikoring"

Suhrkamp, 248 Seiten, 14,95 Euro

"Mexikoring" von Simone Buchholz. (Suhrkamp / imago / Bild13 / Montage: DLF Kultur)

Hamburg, Bremen. Versicherungsvertreter Nouri Saroukhan erstickt in einem angezündeten Auto. Chastity Riley und Kollegen prallen gegen die Mauer der Clans, die Nouri und die junge Azila verstoßen haben. Staatsohnmacht. Autos brennen überall. "Links von uns ist ein Riss im Himmel."

5 (1) Tom Franklin: "Krumme Type, krumme Type"

Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl

Pulp Master, 416 Seiten, 15,80 Euro

"Krumme Type, krumme Type" von Tom Franklin (Pulp Master/ Ren Wang / Unsplash)

"Chabot", Mississippi. Alle nennen ihn "Scary Larry". Hat er wieder, wie vor 25 Jahren, ein Mädchen umgebracht? Constable Silas, einst eine schwarze Baseballhoffnung, zweifelt. Einen Sommer lang waren die beiden Außenseiter Freunde. Schweigen, Angst, Rassismus – gelähmte Gesellschaft, tolles Buch.

6 (7) Jérôme Leroy: "Die Verdunkelten"

Aus dem Französischen von Cornelia Wend

Edition Nautilus, 224 Seiten, 18 Euro

Jérôme Leroy: „Die Verdunkelten“ (Buchcover: Edition Nautilus, Foto: dpa / imageBROKER / Angela to Roxel)

Frankreich, nahe Zukunft. Attentate, Militärdiktatur, Chaos. Immer mehr Leute verlieren die Lust an dem Scheiß, verschwinden einfach, verdunkeln. Gefahr für die öffentliche Sicherheit! Schriftsteller Trimbert reflektiert seinen Weg ins Dunkle. Geheimagentin Agnès jagt ihn, fasziniert.

7 (–) Bill Beverley: "Dodgers"

Aus dem Englischen von Hans M. Herzog

Diogenes, 400 Seiten, 24 Euro

Bill Beverly – Dodgers (Diogenes / Unsplash / rawpixel)

Los Angeles, Wisconsin. Vier Jungs auf dem Weg nach Osten. Dort ist es kalt, dort sollen sie killen. Vier schwarze Getto-Jungs, camoufliert als Dodgers-Fans, dringen vor ins weiße Amerika. Auf dem blutigen Weg zeigt sich, was einer in der Fremde taugt. Und welchem Stern er folgt. Starkes Debüt.

8 (8) Ryan Gattis: "Safe"

Aus dem Englischen von Ingo Herzke und Michael Kellner

Rowohlt, 412 Seiten, 20 Euro

"Safe" von Ryan Gattis. (Rowohlt / picture alliance / United Archives / Pilz / Montage: DLF Kultur)

South Los Angeles. Safespezialist Ghost reagiert auf die Lehmann-Pleite. Er knackt die Tresore lokaler Drogenbarone und verteilt das Bare an die Armen. Im aussichtlosen Fight mit Boss Rooster hat Ghost zwei Verbündete: seinen Tumor und die Skrupel eines Gangsters. Romantische Gettoballade.

9 (–) Christoph Peters: "Das Jahre der Katze"

Luchterhand, 352 Seiten, 22 Euro

Christoph Peters: Das Jahr der Katze. (Luchterhand / Unsplash / Sakura)

Berlin, Tokio. Flucht nach Fernost: Schwertmeister und Yakuza Onishi lässt mit Gefährtin Nikola Berlin hinter sich, dort liegt die vietnamesische Konkurrenz im Blut. Heimat ist anders: In Japan herrscht Krieg um die Reviere. Bushido-Werte sind out. Da hilft nur die Klinge. Ganz Japan noir.

10 (–) Susanne Saygin: "Feinde"

Heyne, 352 Seiten, 12,99 Euro

Susanne Saygin: Feinde. (Heyne / Unsplash / Daniel von Appen)

Köln, Plowdiw. Zwei "Arbeitsstricher" hingerichtet, Roma aus Bulgarien. Kommissar Can Arat verstünde die Kollegen der Toten, redeten sie denn. Noch eine Leiche, der Staatsanwalt klüngelt mit Bauherren. Can sucht in Plowdiw nach Ursachen. Und kommt beinahe nicht mehr lebend raus. Raues Debüt.