Solche – für eine Friedensforscherin geradezu unerhörte – Töne reflektieren die Tatsache, dass Russland heute, ähnlich wie im Kalten Krieg die Sowjetunion, als Gegner des Westens auftritt. Mit einem Unterschied: Die Sowjetunion hat nie einen Krieg in Europa begonnen – Russland hat das mit dem Überfall auf die Ukraine getan. Ein Tabubruch, betont Jan C. Behrends vom Zentrum für Zeithistorische Forschung. Die internationale Friedensforschung sei darauf aber durchaus vorbereitet gewesen.

Dass Abschreckung zur Sicherheitsarchitektur in Europa gehören muss, haben auch die heute legendären Entspannungspolitiker um Willy Brandt und Egon Bahr von Anfang an klargemacht. Exemplarisch in Bahrs Tutzinger Rede von 1963, in der er unterstrich: Jegliche Entspannungspolitik beruhe auf der festen Verankerung der Bundesrepublik in der NATO und ihrer Bindung an die USA. Die im Kalten Krieg den Schutz Westeuropas garantierten – unter anderem, indem sie mit ihren Atomwaffen Russland abschreckten.