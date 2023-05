Nan Goldin gegen die Sackler-Familie

Korrumpierte Kunstwelt?

29:22 Minuten Die US-Fotografin Nan Goldin hat gegen den Pharmakonzern Purdue gekämpft. © imago / TT / Christine Olsson

Thomey, Emily; Watty, Christine; Wurth, Laura Helena · 17. Mai 2023, 17:05 Uhr

Der Film "All the Beauty and the Bloodshed" dokumentiert den Kampf der Fotografin Nan Goldin gegen Geld aus der Pharmaindustrie in der US-amerikanischen Kunstwelt. Auch in Deutschland gibt es Sponsoring fragwürdiger Firmen.