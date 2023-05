Streiks in Hollywood

Wie viel ist eigentlich ein Drehbuch wert?

40:22 Minuten Schauspieler Michael Rapaport unterstützt die Drehbuchautoren-Vereinigung WGA im Kampf für fairere Vertragsbedingungen. Die WGA ist dafür in einen Streik getreten. © picture alliance / ZUMAPRESS.com / Nancy Kaszerman

Watty, Christine; Thomey, Emily; Stuckmann, Stefan; Beck, Pola · 04. Mai 2023, 17:05 Uhr

Keine Gags in der Late Night, keine neue Staffel der Lieblingsserie: So sieht's aus, wenn Drehbuchautoren langfristig die Arbeit niederlegen. Wieso aber werden Drehbücher und die Arbeit daran – auch in Deutschland – dennoch eher wenig wertgeschätzt?