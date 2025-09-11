AfD im Stimmungshoch

Gelsenkirchen neigt stark nach rechts

08:14 Minuten
Einige Menschen gehen und stehen bei regnerischem Wetter in einer Fußgängerzone.
In Gelsenkirchen stehen die Zeichen auf einen Wahlsieg der AfD am 14. September 2025. Schon bei der Bundestagswahl im Februar war sie mit 24,7 Prozent der Zweitstimmen stärkste Partei. © picture alliance / dpa / Sascha Thelen
Leue, Vivien |
Audio herunterladen
Einst war Gelsenkirchen eine Hochburg der SPD, doch bei der Bundestagswahl im Februar 2025 wurde sie von der AfD überflügelt. Bei der Kommunalwahl am 14. September rechnet die AfD mit weiteren Zuwächsen. Viele Bürger stört das nicht mehr.
Podcast: Länderreport
Aus dem PodcastLänderreport

Podcast hören

PodcastLänderreport

Podcast: Länderreport

Der Länderreport bildet politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr über die AfD
Zur Startseite