AfD im Stimmungshoch

Gelsenkirchen neigt stark nach rechts

08:14 Minuten In Gelsenkirchen stehen die Zeichen auf einen Wahlsieg der AfD am 14. September 2025. Schon bei der Bundestagswahl im Februar war sie mit 24,7 Prozent der Zweitstimmen stärkste Partei. © picture alliance / dpa / Sascha Thelen

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Einst war Gelsenkirchen eine Hochburg der SPD, doch bei der Bundestagswahl im Februar 2025 wurde sie von der AfD überflügelt. Bei der Kommunalwahl am 14. September rechnet die AfD mit weiteren Zuwächsen. Viele Bürger stört das nicht mehr.