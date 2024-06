Wer meint, die richtige Moral zu vertreten, ist immer in Versuchung, diese anderen aufnötigen. Manche sehen sich sogar berechtigt, gewalttätig gegen andere Menschen vorzugehen, die sich der richtigen Moral verweigern. Vor allem religiöse Fundamentalisten setzen ihre angeblich von Gott gegebene Moral mit Gewalt durch: der Islamische Staat oder die Taliban in Afghanistan.

Aber auch in weniger hasserfüllten Kreisen, selbst unter überzeugten Demokraten messen heute viele die Politik an der Moral. Das fängt an bei der Frage nach der „richtigen“ Sprache und geht bis zum Export von Demokratie und Menschenrechten in alle Welt. Kann das etwas Schlechtes sein?