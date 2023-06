Hier ein saftiges „XXL-Schnitzel“, dort eine „ofenfrische“ Tiefkühlpizza – die Lebensmittelindustrie bombardiert Verbraucher mit Werbung für ungesunde Produkte. Eine durchschnittliche Werbepause im Privatfernsehen deckt gefühlt den Kalorienbedarf für eine ganze Woche. Die Bundesregierung will nun gegensteuern und zum Schutz von Kindern Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt verbieten.

Ernährung von Kindern Was für und gegen ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel spricht

Nicht nur die Süßwarenindustrie sieht sich regulatorischem Druck ausgesetzt, auch andere Branchen bekommen Gegenwind. Die niederländische Stadt Haarlem etwa verbietet ab dem kommenden Jahr Außenwerbung für Fleischprodukte an Bussen, Haltestellen oder Anzeigetafeln. Die englische Profifußballliga Premier League will Glückspielwerbung von Trikots verbannen. Und die französische Regierung hat im vergangenen Jahr im Rahmen eines Klimagesetzes ein Werbeverbot für fossile Kraftstoffe verhängt.

Nun gibt es für ein Werbeverbot gute Gründe. Reklame manipuliert Bürger und propagiert häufig nicht nachhaltige Lebensweisen. So zeigt eine Untersuchung, dass Straßenwerbung von Fast-Food-Ketten vor allem in ärmeren Gegenden mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil übergewichtiger Kinder konzentriert ist.

Der Staat hat auch eine Schutzaufgabe, gerade für jüngere und gesundheitlich gefährdete Menschen. Doch genau da beginnt das Problem. Wer definiert, was ungesunde oder gesunde Lebensmittel sind? Wie viel Fett oder Zucker darf’s denn sein? Kann der mündige Bürger nicht selbst entscheiden, was er für sich und seine Kinder in den Einkaufswagen legt?