Krisha Kops studierte in London Philosophie und Journalismus, bevor er in interkultureller Philosophie (Hildesheim) promovierte. Er arbeitet als Wissenschaftler und freischaffender Schriftsteller. Sein Debütroman „Das ewige Rauschen“ (2022) gewann diverse Preise und wird in mehrere Sprachen übersetzt.

© Grit Siwonia