Felix Maschewski ist Kultur-, Medien- und Wirtschaftswissenschaftler; aktuell Ko-Direktor des Critical Data Lab (HU Berlin), assoziierter Forscher am Institute of Network Cultures (Amsterdam University of Applied Sciences) und lehrte zuletzt am Institute für Soziologie der Universität Basel. Als freier Autor schreibt Maschewski regelmäßig für unterschiedliche Medien.