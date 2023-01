Bürgerinitiative Grünheide gegen Tesla

Die Stimmung ist gereizt, auch bei Manu Hoyer. Die Frührentnerin war früher Gewerkschaftssekretärin – und auch mal Westberliner Hausbesetzerin. Jetzt wohnt sie in der Nähe des Autowerks und kritisiert Tesla mit deutlichen Worten.

Vor allem sind die Leute enttäuscht von der Brandenburger Landesregierung – bestehend aus SPD, CDU und Grünen –, die den Bau des Tesla-Werks mitten in einem Trinkwasserschutzgebiet ermöglicht hat: ein Autowerk mit hohem Wasserbedarf. Nach Angaben des Unternehmens werden jährlich 1,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verbraucht, was in etwa dem Verbrauch einer 30.000 Einwohner großen Stadt entspricht.