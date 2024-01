Elon Musk und Mark Zuckerberg träumen schon länger von einer Super-App, die soziales Netzwerk, Bezahldienst und Online-Shop in einem ist. Denn die Integration dieser Funktionen in einer Plattform erlaubt tiefe Einblicke in die Privatsphäre: Was man verdient, wofür man sein Geld ausgibt, wie oft man zum Arzt geht. Nur: Muss man sich nackt machen, um die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen? Ist der Verlust von Privatsphäre der Preis für mehr Komfort? Lebt man noch sein eigenes Leben, wenn die KI Herrin über den Terminkalender ist, oder das seines digitalen Doppelgängers?