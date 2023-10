Die legendäre Blechliesel war ein schmales Mädchen. Fords Tin Lizzy, das erste erschwingliche Automobil, brachte in ihrer schlankesten Form nur 540 Kilo auf die Waage. Heute überschreiten SUVs locker die Zwei-Tonnen-Grenze und wirken verglichen mit den über 100 Jahre alten T-Modellen wie Sumo-Ringer unter Judokämpfern.

Klar, die Kargheit früher Oldtimer würde selbst die fanatischsten Auto-Apologeten in die dünnen Polster von Bussen und Bahnen treiben. Dennoch haben unsere wie unter Anabolika-Einsatz entstandenen Autos beste Chancen auf einen Spitzenplatz in den Charts weltweiter Fehlentwicklungen. Dort würden sie auf die scheinbar spottbilligen T-Shirts treffen, die um die halbe Welt reisen, um die Regale unserer Discounter zu füllen, auf interkontinentale Urlaubsreisen zu Inseln, die der steigende Meeresspiegel demnächst zu überspülen droht, und auf Plastikflaschen, die so unkaputtbar sind wie sonst höchstens Atommüll aus GAU-gefährdeten Kernkraftwerken.