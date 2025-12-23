Weihnachtsessen

Autorin Alina Bronsky über die Gerichte ihrer Kindheit

05:38 Minuten
Ein festlicher Heringssalat, auch "Heringsmantel" oder "Pelzmantelsalat" genannt, steht vor ein paar Kerzen und Weihnachtdekoration
Kommt auch heute noch bei Autorin Alina Bronsky auf den Weihnachtsesstisch: Der sogenannte Heringsmantelsalat bestehend unter anderem aus roter Beete, Hering und Mayonnaise. © imago images / Panthermedia / Fascinadora via www.imago-images.de
Gorokhova, Anastasia |
Audio herunterladen
Als Autorin mit osteuropäischen Wurzeln weiß Alina Bronsky, welche große Rolle das Essen besonders an Weihnachten in der Familie spielt. Über ihre persönlichen Erlebnisse in dieser Zeit hat sie nun ein Buch geschrieben, darin geht es auch um ihre Kindheit.
Podcast: Lesart
Aus dem PodcastLesart

Podcast hören

PodcastLesart - Beiträge

Podcast: Lesart

Jedes Jahr drängen knapp 100.000 deutschsprachige Bücher auf den Markt. Das "Lesart"-Team lässt... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Weihnachten und Essen
Zur Startseite