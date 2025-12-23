Weihnachtsessen

Autorin Alina Bronsky über die Gerichte ihrer Kindheit

05:38 Minuten Kommt auch heute noch bei Autorin Alina Bronsky auf den Weihnachtsesstisch: Der sogenannte Heringsmantelsalat bestehend unter anderem aus roter Beete, Hering und Mayonnaise. © imago images / Panthermedia / Fascinadora via www.imago-images.de

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Als Autorin mit osteuropäischen Wurzeln weiß Alina Bronsky, welche große Rolle das Essen besonders an Weihnachten in der Familie spielt. Über ihre persönlichen Erlebnisse in dieser Zeit hat sie nun ein Buch geschrieben, darin geht es auch um ihre Kindheit.