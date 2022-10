Knut Cordsen: „Die Weltverbesserer“

Aktivismus trägt von Anbeginn an einen leicht doktrinären Zug, sagt der Journalist Knut Cordsen. Es gebe „die tiefe, ziemlich selbstgerechte Überzeugung, dass man allein wüsste, welcher Weg der richtige ist“. Das habe schon der erste gesamtdeutsche Aktivistenkongress gezeigt, der im Jahr 1919 stattfand. Damals waren Pazifisten, Feministinnen und Kämpfer für die Rechte der Homosexuellen zusammengekommen.

Bis heute begegne einem diese Haltung, inzwischen vor allem bei Klimaaktivisten, so Cordsen. Gruppen wie "Aufstand der letzten Generation" oder "Extinction Rebellion" glaubten, „die Wahrheit gepachtet zu haben“, so der Journalist. Die Haltung sei: „Nur so geht es und anders eben nicht.“