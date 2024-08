In den ersten beiden Jahren ihrer „Music of the Spheres“-Tour hätten sie die direkten CO-Emissionen mit 59 Prozent sogar stärker reduziert als geplant, heißt es auf der Webseite der Band . Dabei spielten die Besucherinnen und Besucher der Konzerte eine große Rolle. Beispielsweise erzeugten sie Strom durch Hüpfen auf einem kinetischen Boden – der die Energie menschlicher Bewegung in elektrische Energie umwandelt – oder beim Radeln vor der Bühne. Außerdem dankt die Band ihren Fans für die klimafreundliche An- und Abreise. Diese hat in der Regel mit den größten Anteil an der CO2-Bilanz von Konzerten.