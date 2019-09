Klanginstallation zu Catwoman Hommage an Eartha Kitt

Moderation: Gesa Ufer

Eartha Kitts 1967 in ihrer Rolle als Catwoman in der dritten Staffel der Serie Batman. (Imago / Cinema Publishers Collection)

In der Rolle als Catwoman wurde Eartha Kitt bekannt. Ihre Interpretation der Superheldin macht sie auch heute noch interessant: als Vorbild für weibliche Selbstermächtigung. Das Kollektiv N.E.W. widmet ihr eine Klanginstallation.

Das Kollektiv N.E.W: präsentiert auf der diesjährigen Ruhrtriennale erstmals "Earthas's Guide to everyday living". Die audiovisuelle Klanginstallation ist eine Hommage an die erfolgreiche Sängerin, Schauspielerin und Entertainerin Eartha Kitt. Bekannt wurde sie unter anderem in der Rolle von Catwoman. Einen Karriereknick erlebte Kitt indes, nachdem sie sich 1968 im Weißen Haus gegen den Vietnamkrieg positioniert hatte und von der CIA auf die schwarze Liste gesetzt wurde.

Hybrides Wesen zwischen Mensch und Katze

Vor allem Kitts persönliche Interpretation von Catwoman habe das Kollektiv interessiert, so Ute Wassermann und Andrea Neumann von N.E.W. Eartha Kitt nehme die Rolle in die eigene Hand und sei dabei sehr autonom.

"Uns gefiel auch das Thema einer Schurkin", sagt Wassermann: "Eartha Kitt als hybrides Wesen zwischen Katze und Mensch. Wie sie diese Kraft nutzt, um andere übers Ohr zu hauen und ihren Willen durchzusetzen!"

"Catwoman ist immer sexy, aber ihre Art von Sexyness ist eine autonome. Sie macht es nicht, um Leute zu verführen, sondern sie macht es, um ihre Macht auszuspielen und auszudrücken", unterstreicht Neumann.

Für ihre audiovisuelle Klanginstallation haben Wassermann und Neumann künstlerische Impulse aus dem Gegensatz zwischen der Musik Eartha Kitts und ihrer Darstellung als Catwoman gezogen. So greifen sie auf Batman-Samples zurück, die immer mehr verzerrt werden. Und auch auf Songs von Kitt - zum Beispiel auf "I want to be evil".

(rzr)