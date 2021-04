Arbeitslosigkeit, Armut und rassistische Polizeigewalt führten im April 1981 im Londoner Einwandererbezirk Brixton zum Aufstand. Musiker hatten die Unruhen in ihren Songs vorhergesagt und dokumentierten mit den Mitteln der Musik, was dort geschah. Mehr

Die Brixton Riots 1981 in London

Fake News und "Black Lives Matter": Bereits vor mehr als zehn Jahren erkannte Prince die Zeichen der heutigen Zeit. Den Beweis dafür liefert das nun erschienene Album "Welcome 2 America" des vor fünf Jahren verstorbene Musikers. Mehr

Prince-Album "Welcome 2 America"

Es ist eine Ungerechtigkeit, dass Songwriter und Komponisten allzu oft ihre Rechte an Musikstücke abgeben sollen, findet die Sängerin Diane Weigmann. Dies werde nicht nur in den USA von Künstlern verlangt, sondern auch in Deutschland.Mehr