KI-Leitlinie

Die Bundeswehr hat jetzt Regeln für autonome Waffensysteme

40:30 Minuten
Bundeskanzler Merz und Vizekanzler Klingbeil werden vom Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freudin über verschiedene Drohnen informiert. Links eine KI-gesteuerte XH-2-Drohne der Firma Helsing, rechts eine Drohne Raider FV-014 von Rheinmetall
Bundeskanzler Merz und Vizekanzler Klingbeil werden vom Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freudin über verschiedene Drohnen informiert. Links eine KI-gesteuerte XH-2-Drohne der Firma Helsing, rechts eine Drohne Raider FV-014 von Rheinmetall © imago / Björn Trotzki
Marcus Richter, Hagen Terschüren, Caren Miesenberger, Marie Zinkann |
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In einer Leitlinie regelt das Verteidigungsministerium erstmals den Umgang mit autonomen Waffen. Außerdem: Was bedeutet die Ausweitung der biometrischen Datenbank EURODAC für Geflüchtete? Und warum werden auf TikTok private Chats zu viralen KI-Songs?
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