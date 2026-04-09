Sophie Sumburane: "Keine besonderen Auffälligkeiten"
In unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Mauerfall mordete Wolfgang Schmidt im Potsdamer Umland. Erst am 30. November 1992 wurde er für seine Taten verurteilt. © picture alliance / Peter Kneffel / Peter Kneffel
Ein True-Crime-Roman über den letzten Serienmörder der DDR
14:28 Minuten
Die „Bestie von Beelitz“ ermordete in der Wendezeit fünf Frauen und ein Baby. Mit diesem Kriminalfall hat Sophie Sumburane sich in ihrem Roman auseinandergesetzt – vor allem mit der Frage: Was hat die Gewalt in der Wendezeit mit den Menschen gemacht?