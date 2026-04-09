Sophie Sumburane: "Keine besonderen Auffälligkeiten"

Ein True-Crime-Roman über den letzten Serienmörder der DDR

14:28 Minuten
Wolfgang Schmidt zieht am 30. November 1992 beim Verlassen des Gerichtssaals den Mantel über den Kopf. Weitere Personen sichern den Einstieg ins Auto ab.
In unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Mauerfall mordete Wolfgang Schmidt im Potsdamer Umland. Erst am 30. November 1992 wurde er für seine Taten verurteilt. © picture alliance / Peter Kneffel / Peter Kneffel
Sumburane, Sophie |
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Die „Bestie von Beelitz“ ermordete in der Wendezeit fünf Frauen und ein Baby. Mit diesem Kriminalfall hat Sophie Sumburane sich in ihrem Roman auseinandergesetzt – vor allem mit der Frage: Was hat die Gewalt in der Wendezeit mit den Menschen gemacht?
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