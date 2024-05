Kampfzone Freibad

Man könnte meinen, ein kaltes Becken würde die erhitzten Gemüter abkühlen. Doch falsch gedacht. In der letzten Saison – das war das zweite Jahr der Großen Abkühlung – war es sogar so, dass man sich an den Eingängen mit einem offiziellen Dokument ausweisen musste. Die Politik hatte entschieden, die Freibäder zu befrieden. Ohne Ausweis also kein Einlass. So manchen Spontanbesuch im Freibad musste ich deswegen abbrechen.