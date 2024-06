Viel ist über Odradek spekuliert worden, was es (oder er) zu bedeuten habe und für was er (oder es) stehe. Wie in weiser Voraussicht greift dies der Text jedoch von Anfang an auf, wenn er mit einer umstrittenen Etymologie einsteigt, aus welcher Sprache das Wort Odradek stamme. „Die Unsicherheit beider Deutungen aber läßt wohl mit Recht darauf schließen, daß keine zutrifft, zumal man auch mit keiner von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann.“ Die Interpreten der letzten 100 Jahre haben es dennoch versucht – recht überzeugend war keiner.

Doch eins ist klar: Odradek hat Humor. Er lacht. Der Erzähler betont: „Es ist aber nur ein Lachen, wie man es ohne Lungen hervorbringen kann. Es klingt etwa so, wie das Rascheln in gefallenen Blättern.“

Wenn man also nur einen Kafka-Text lesen kann, möchte, soll, dann ist man mit diesem nicht schlecht bedient. Wenn man ihn einmal aufmerksam liest, wird er einen nicht loslassen, vielleicht wird man wieder zu ihm zurückkehren, neue Fäden entdecken und an sie anknüpfen.

Oder man wird beim nächsten Gang durchs eigene Treppenhaus Ausschau halten nach einem merkwürdigen, undefinierbaren Etwas, an dem der Blick hängen bleibt und man sich fragt: Was ist das, wo kommt es her und was soll das hier? Vielleicht ist es dann am besten, es auf sich beruhen zu lassen.