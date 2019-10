Junge Kantorei Aufbruch in eine neue Zeit

In drei Städten ist die Junge Kantorei zu Hause. Das erfordert eine ausgefeilte Probenlogistik. (Volker Hoffesommer)

Die Junge Kantorei entstand aus dem Zusammenschluss verschiedener Chöre in Heidelberg, Marburg und Frankfurt am Main und besteht bis heute aus drei Teilchören. Jonathan Hofmann trat 2014 ein schweres Erbe an, als er die Leitung des Chors übernahm.

Die Junge Kantorei wurde fast 50 Jahre lang von Joachim Carlos Martini geleitet. Nach einer so langen Zeit hat es jeder Neue zunächst schwer. Doch Jonathan Hofmann überzeugte nicht nur die Chormitglieder, sondern auch das Publikum. Mit neuem Schwung begann für die etwa 90 Sängerinen und Sänger eine neue Ära voller Vivaldi, Bach, Zelenkas und Reger.

Die nächsten Konzerte:

9. November 2019 um 18 Uhr im Jügelhaus in Frankfurt am Main

10. November 2019 um 17 Uhr in der Peterskirche in Heidelberg