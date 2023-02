Jüdisches Denken

Was für uns heute selbstverständlich ist, wäre noch vor 150 Jahren völlig abwegig gewesen, wie der Historiker Till van Rahden in seinem Buch „Vielheit“ zeigt. Darin beschreibt er Debatten über kulturelle Gleichheit und Verschiedenheit im 19. Jahrhundert, die maßgeblich von jüdischen Intellektuellen geprägt wurden, was unter anderem damit zu tun hat, dass Jüdinnen und Juden selbst lange als das „andere“ der europäischen Gesellschaften galten. Van Rahden zeigt Schnittmengen mit gegenwärtigen Debatten auf, aber auch blinde Flecken unseres heutigen Denkens über Vielfalt.