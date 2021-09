Jüdische Identität in Schulbüchern 80 Prozent Verfolgungs- und Opfergeschichte

Dauerausstellung im Vernichtungslager Auschwitz: Im Unterricht an deutschen Schule spielt der Holocaust eine dominante Rolle. (picture alliance / NurPhoto /Artur Widak)

Wenn im Unterricht Judentum und jüdische Geschichte Thema wird, geht es zu zwei Dritteln um den Holocaust. Martin Liepach vom Fritz-Bauer-Institut sagt, der Fokus sollte weiter werden und Juden stärker als Subjekte zeigen.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat gerade gesagt, die Darstellung von jüdischer Kultur und Geschichte, etwa in der Schule, beschränke sich zu sehr auf die jüdische Opferrolle. Auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung bemängelte er, andere, wie kulturelle Aspekte, gerieten durch diesen Fokus in den Hintergrund.

Martin Liepach vom Fritz-Bauer-Institut bestätigt Schusters Eindruck. "Wir hatten vor einigen Jahren eine Untersuchung, wo es auch darum ging, zu untersuchen, wie die Darstellung jüdischer Geschichte in verschiedenen Epochen ist", schildert der Historiker und Experte für die Vermittlung von Geschichte: "Es gibt natürlich eindeutig eine Dominanz der Darstellung jüdischer Geschichte mit Bezugnahme auf den Holocaust und die NS-Zeit hat", sagt Liepach: "Ungefähr zwei Drittel des Dargestellten bezieht sich auf die NS-Zeit."

Dominanz der Opferrolle

Hinzu kämen andere Epochen wie etwas das Mittelalter, wo Verfolgung auch eine Rolle spielen, Pest und Pogrome. "Wir haben das mal so überschlagen: 80 Prozent der jüdischen Geschichte in den Schulbüchern ist Verfolgung und Opfergeschichte in den Schulbüchern", sagt Liepach, der auch Geschäftsführer der Kommission des Leo-Baeck-Instituts zur Verbreitung deutsch-jüdischer Geschichte ist.

Nur in 20 Prozent gehe es um andere Rahmenthemen, wenn Juden zum Thema würden: Juden in der Stadtgesellschaft, manchmal gebe es auch noch eigene Kapitel zu Juden im Kaiserreich und ganz marginal nur noch die Weimarer Republik. Beim Thema Weimarer Republik komme etwa jüdische Kulturgeschichte vor: "Aber das ist in den letzten Jahren nach meiner Beobachtungen auch noch mal deutlich zurückgegangen."

Mit diesem Fokus auf Juden als Opfer werde man der jüdischen Geschichte nicht Rechnung getragen, erklärt der Experte. Zudem habe es Auswirkungen auf das Bild, was man von Juden und Jüdinnen in der Geschichte habe.

"Dort wird nicht deutlich, dass sie auch Subjekte der historischen Gestaltung waren, dass sie aktive Bürger und Bürgerinnen waren, dass sie kreative Gestalter von Kultur, Wirtschaft und Geschichte gewesen sind – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Mitteleuropa, um das auch transnational zu machen", betont Liepach.

Schimpfwort "Du Opfer" und "Du Jude"

Josef Schuster sagt: "Es dürfte kein Zufall sein, dass viele junge Menschen Schimpfwörter wie 'Du Opfer' und 'Du Jude' synonym verwendet werden." Obwohl vertiefte Kenntnisse über den Holocaust häufig gar nicht vorhanden seien, habe sich die Opferrolle von Juden verfestigt. "Welchen Beitrag hingegen Juden zum deutschen Geistesleben geleistet haben, die jüdische Religion, all das kommt im Unterricht, so meine ich, noch immer zu kurz."

Auch Liepach befürchtet eine Kontinuität von der Darstellung als Opfergeschichte hin zu Beschimpfungen auf dem Schulhof: "Du Opfer" als gängiges Schimpfwort sei quasi durch diese Erzählung in den Schulgeschichtsbüchern historisch unterfüttert worden. Es sei allerdings nicht nur ein Problem der Schulbücher, merkt Liepach an. Auch in den Standardwerken zur deutschen Geschichte sei jüdische Geschichte als solche nur marginal vertreten.

(picture alliance / dpa / Christoph Soeder) Die Schoah müsse selbstverständlich breit im Unterricht behandelt werden, dürfe aber nicht einziges Thema mit Bezug aufs Judentum sein. Der jüdische Beitrag zur deutschen Kultur etwa komme zu kurz. Es habe auch ein Zusammenleben gegeben – und viele große Leistungen von jüdischen Bürgerinnen und Bürgern. Das Nichtwissen sei "ungeheuer schädlich": Schulen und Universitäten seien gefragt, um mehr Wissen zu vermitteln.

Liepach meint, der Schlüssel zur Veränderung seien die Lehrpläne der Länder: "Man kann natürlich immer auch die Schulbuchverlage dafür verantwortlich machen", sagt er. Allerdings bewegten sich diese immer innerhalb eines bestimmten Rahmens und innerhalb von diesem nutzten sie die Spielräume - mal besser und mal schlechter.

Lehrpläne und Curricula

Aber die Vorgaben werden letzten Endes durch die Kultusministerien gemacht", betont Liepach. Da sei der richtige Ansatzpunkt: "Wenn man andere Schulbücher haben möchte, wäre es wichtig, dass man auch andere Lehrpläne hat."

Konkret heiße das, dass man dezidiert für bestimmte Epochen hineinschreibt: "Juden im Kaiserreich" oder "Juden in der Weimarer Republik" gehören als Themen mit ins Curriculum. Liepach ist sich sicher: "Dann würden auch die Schulbuchverlage darauf reagieren – reagieren müssen."

(mfu)