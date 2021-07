Joseph Beuys Neue Bücher über den Ausnahmekünstler

Eva Hepper im Gespräch mit Joachim Scholl

Mit spektakulären Happenings wollte Joseph Beuys durch die Kunst auch die Gesellschaft verändern. (picture-alliance / akg-images / Niklaus Stauss )

Joseph Beuys wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass erscheinen viele neue oder neu aufgelegte Bücher. Unsere Rezensentin gibt einen Überblick über Biografien, Fotobände und Texte von Beuys selbst.

Beuys’ künstlerisches Arbeiten sprengte die Grenzen tradierter Vorstellungen von bildender Kunst. Tatsächlich wollte er mittels Kunst die Gesellschaft verändern. Dafür stehen sein "erweiterter Kunstbegriff", die Idee der "Sozialen Plastik" oder auch der Ausspruch, dass jeder Mensch ein Künstler sei.

Der umstrittene Künstler

Darüber hinaus hat Beuys auch ganz direkt politisch gewirkt; etwa als Mitbegründer der Partei "Die Grünen". Ökologie spielte in seinem Denken und Arbeiten immer eine wichtige Rolle. Damit scheint seine Kunst im Jubiläumsjahr 2021 aktueller denn je.

Allerdings: So erfolgreich Beuys international war – auch in seinem Einfluss auf die nachfolgenden Künstlergenerationen – und so bekannt er heute ist, er ist nicht unumstritten. Schon zu Lebzeiten galt er vielen als Esoteriker und Scharlatan.

Nach seinem Tod entpuppten sich zudem viele seiner Angaben über seine Biografie als Legenden - etwa die Rettung durch die Tartaren nach dem Abschuss seines Flugzeuges auf der Krim im Zweiten Weltkrieg. Mit Fett und Filz hätten sie ihn gepflegt, behauptete der Künstler. Das ist längst widerlegt.

Rechtes Gedankengut

Seit einiger Zeit wird Beuys auch vorgeworfen, sich nicht von der NS-Ideologie seiner Jugend in Nazi-Deutschland distanziert zu haben. Insbesondere der Biograf Hans Peter Riegel geht noch weiter und erkennt bei dem Künstler rechtes Gedankengut, das auch in seiner Kunst eine Rolle spiele. Zu diesen Vorwürfen müssen sich alle Bücher verhalten, die neu über Beuys erschienen sind. Einige Empfehlungen:

Christiane Hoffmans: "Der Jahrhundert Künstler Joseph Beuys - Einführung in Leben und Werk"

kultur.west, Essen 2021

160 Seiten, 14,95 Euro

Christiane Hoffmans: „Der Jahrhundertkünstler Joseph Beuys. Einführung in Leben und Werk“ (Deutschlandradio / kultur.west)

In Christiane Hofmans Band gibt es Interviews mit Zeitzeugen, wie der Fotografin Ute Klophaus, die viele von Beuys' Happenings fotografiert hat. Aber auch Sonja Mataré ist dabei, die Tochter von Beuys' Lehrer Ewald Mataré. Sie ist nur wenige Jahre jünger als Beuys gewesen und erzählt aus der ganz frühen Zeit, als sie Beuys im Atelier ihres Vaters kennenlernte.

Philip Ursprung: "Joseph Beuys. Kunst, Kapital, Revolution"

C. H. Beck Verlag, München 2021

336 Seiten, 29,95 Euro

Philip Ursprung: „Joseph Beuys. Kunst, Kapital, Revolution“ (Deutschlandradio / C.H. Beck)

Philip Ursprung stellt in seiner Biografie 24 Werke von Beuys vor, die alle mit seiner Biografie verwoben werden und so einen Überblick über Beuys Leben und Schaffen geben.

Joseph Beuys / Eva Beuys: "Beuys. Düsseldorf-Oberkassel. Drakeplatz 4"

Schirmer Mosel Verlag, München 2015

120 Seiten, 29,80 Euro

Beuys Düsseldorf-Oberkassel Drakeplatz 4 (Deutschlandradio / Schirmer/Mosel)

Der Titel dieses Fotobandes ist gleichzeitig die Adresse, wo Beuys mit seiner Familie lebte. Die Bilder in diesem Band stammen alle von Eva Beuys und geben einen persönlichen Einblick in die Lebensverhältnisse der Familie. Die ganze Atmosphäre werde in den Ansichten der Bilder deutlich.

Lothar Schirmer: "Joseph Beuys. Werkübersicht 1945-1985"

Schirmer Mosel Verlag, Neuauflage 2020

240 Seiten, 34,- Euro

Joseph Beuys. Werkübersicht 1945-1985 (Deutschlandradio / Schirmer/Mosel)

Der Verleger Lothar Schirmer hat Joseph Beuys und sein Schaffen 20 Jahre lang begleitet. In seinem Verlag erschienen zahlreiche Bücher über Beuys und sein Werk. Schirmer habe eine Werkübersicht mit tollen Fotos zusammengestellt, so Rezensentin Eva Hepper.

Klaus Staeck, Gerhard Steidl: "Beuys Book"

Steidl Verlag, Göttingen 2012

736 Seiten, 45,- Euro

Klaus Staeck, Gerhard Steidl: „Beuys Book“ (Deutschlandradio / Steidl Verlag)

Ein Buch so dick wie ein Backstein, sagt Hepper, in dem ausschließlich Beuys-Fotos zu sehen sind. "Es ist ein bisschen was für Freaks", meint Hepper. Auf jedem Bild sei Beuys zu sehen, bei allen möglichen Aktionen, auf Reisen und bei Vorträgen. Es ist ganz klar ein Buch für Fans, urteilt Hepper.

Joseph Beuys: "Hiermit trete ich aus der Kunst aus. Vorträge, Aufzeichnungen, Gespräche"

Herausgegeben von Wolfgang Storch

Edition Nautilus, Hamburg, 2021

160 Seiten, 15,- Euro

Joseph Beuys: “Hiermit trete ich aus der Kunst aus. Vorträge, Aufzeichnungen, Gespräche“ (Deutschlandradio / Edition Nautilus)

In diesem Buch mit Texten von Joseph Beuys ist unter anderem ein selbst verfasster Lebenslauf, den er 1964 geschrieben hat. Seine Geburt bezeichnet er darin als "Ausstellung einer mit Heftpflaster zusammengezogenen Wunde". Für Beuys sei eben wirklich alles Kunst gewesen, auch die eigene Geburt, so Hepper.

Joseph Beuys: "Mein Dank an Lehmbruck. Eine Rede"

Schirmer Mosel Verlag, München 2020

72 Seiten, 9,80 Euro

Joseph Beuys: „Mein Dank an Lehmbruck. Eine Rede“ (Deutschlandradio / Schirmer/Mosel)

Die Rede anlässlich der Verleihung des Lehmbruck-Preises hielt Joseph Beuys im Januar 1986 - nur zehn Tage vor seinem Tod. In dieser Rede beschreibt er voller Dankbarkeit, was ihn mit Wilhelm Lehmbruck verbindet. Dieses Buch setzt die Beuys' Rede in den Zusammenhang und gibt zahlreiche weiterführende Informationen.

Timo Skrandies, Bettina Paust (Hrsg.): "Joseph Beuys-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung"

J. B. Metzler Verlag, Berlin 2021

518 Seiten, 99,- Euro

Timo Skrandies / Bettina Paust (Hg.): „Joseph-Beuys-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung“ (Deutschlandradio / J.B. Metzler Verlag)

In diesem Handbuch kommen sämtliche Werke vor und es gebe keinen Aspekt, der nicht erwähnt wird. Außerdem werden alle Zusammenhänge beleuchtet, schwärmt Hepper. Allerdings gebe es in dem Buch keine Bilder. "Aber da weiß man wirklich, was Beuys gemacht hat", sagt Hepper.

Rene S. Spiegelberger, Claus von der Osten: "Joseph Beuys: Plakate. Posters"

Prestel Verlag, München 2021

208 Seiten, 42,- Euro

Joseph Beuys: „Plakate, Verzeichnis der Plakate aus den Sammlungen Claus von der Osten & Rene S. Spiegelberger“ (Deutschlandradio / Prestel Verlag)

Beuys war stets an einer großen Öffentlichkeit für seine Kunst interessiert und nutzte ausgiebig Poster und Plakate als Medium. In gesammelter Form geben sie einen Überblick über Werk und Schaffen des Künstlers - aber auch über seinen Einsatz in Politik und Gesellschaft.