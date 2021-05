Joel Ross beim Jazzfest Berlin 2020 Good Vibes

Moderation: Matthias Wegner

Joel Ross "Good Vibes" (Wolf Daniel Roulette Intermedium)

Beim Jazzfest Berlin 2020 gab es eine Zusammenarbeit mit dem New Yorker Veranstaltungsort „Roulette“. Pandemiebedingt trat dort der Vibraphonist Joel Ross auf und stellte seine formidable Band „Good Vibes“ vor.

Joel Ross steht in der Tradition des Hard-Bop-Sounds der 1950er und 1960er Jahre, macht das Vibraphon aber auch für eine nachfolgende Generation interessant. Sein letztes Album "Who are you" war Geniestreich und Glücksfall gleichermaßen. Es stimmte einfach alles: Die spielerischen Möglichkeiten, der Ensemblesound, der Klangreichtum, die Expressivität. Mit einer fast identischen Band und dem Repertoire des Albums trat Joel Ross als Teil vom Jazzfest Berlin in New York auf.

Joel Ross' Good Vibes

Joel Ross, Vibraphon

Immanuel Wilkins, Altsaxofon

Brandee Younger, Harfe

Jeremy Corren, Piano

Or Bareket, Bass

Jeremy Dutton, Schlagzeug

Roulette in New York

Aufzeichnung vom 7.11.2020