Joe Sacco: „Wir gehören dem Land“

Die Liste von Joe Saccos Geschichtsaufarbeitung ist lang: Für "Palästina" reiste Joe Sacco während der ersten Intifada durch Israel, Palästina und die besetzten Gebiete. Für "Bosnien" ging er als Kriegsreporter in die von serbischen Truppen eingekesselte Stadt Gorazde.

Lange bevor die Entdeckung von Massengräbern weltweit die Öffentlichkeit aufschreckte, recherchierte Joe Sacco für diesen Band zur jahrzehntelangen Doktrin der kanadischen Regierung, indigene Kinder aus ihren Familien zu reißen, um sie in kirchlichen Internaten von ihrer Kultur zu entfremden.

"Ursprünglich wollte ich das Verhältnis untersuchen zwischen Ressourcen, den Bodenschätzen in Kanada und der Beziehung zur indigenen Bevölkerung." Er habe aber schnell gespürt, dass die Geschichte sehr viel mit Kolonialismus zu tun hat, sagt Sacco.

Die kanadische Regierung habe versucht, Kontrolle über das Gebiet zu erlangen, indem sie versuchte, Kontrolle über die Besitzer zu bekommen, so Sacco. Die Bevölkerung wurde zum Christentum gezwungen. So wurde versucht, die Kultur der indigenen Bevölkerung zu zerstören.

Bei seinen Recherchen bekam Sacco einen guten Eindruck, wie Familien vor der Intervention der Regierung funktionierten: Jeder in der Familie hatte seinen Platz, "das hat ihnen eine gewisse Stärke verliehen". Und auch wenn das Leben in Zelten hart und fordernd scheint: "Es war bereichernd, dieses einfache Leben zu führen."

Auf einer Reise in den Nahen Osten, beim Zeichnen, wurde ihm klar, dass das eine sehr journalistische Arbeit war. "Das fing vor 30 Jahren an und hat nie aufgehört", sagt er lachend.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung . Sie können die Anzeige jederzeit wieder deaktivieren.

"Als Journalist geht man davon aus, man könne mit allen reden." Aber man werde auch durch Filter, Linsen betrachtet und auch mit einem gewissen Argwohn, sagt Sacco. Es gehe also darum, dass die Protagonisten Vertrauen fassen, "aber muss ihnen etwas zurückgeben können". Er habe ihnen daher das Buch geschickt.

Dafür verstehe jeder die Sprache des Comics, so Sacco. Bei einem Besuch im Gazastreifen konnte er den Protagonisten schnell verständlich machen, wie er arbeitet: Er hatte eins seiner früheren Werke über die Region im Schlepptau. "Man kann mit Comics Sprachbarrieren, aber auch kulturelle Unterschiede überwinden."

Auch der Leser profitiert, findet er: "In dem Moment, wo er das Buch öffnet, ist er an einem gewissen Ort zu einer gewissen Zeit", sei es in Israel, Bosnien oder Kanada. "Der Leser bekommt sofort ein Gefühl dafür, er kann eintauchen."