Künstlerisch, autonom, solidarisch

Die Comicszene organisiert sich

54:43 Minuten Seit 2016 veranstaltet Johanna Maierski zusammen mit der Comiczeichnerin Aisha Franz die jährliche Colorama Clubhouse Week – eine zweiwöchige Comic Residency in Berlin mit internationalen Comicschaffenden, die Reisekosten, Unterkunft, Verpflegung und Honorar erhalten, während sie an einer Comic-Anthologie arbeiten © szim / www.szim.de

Von Jule Hoffmann · 06.11.2022

An zwei Stellen ist dieses Jahr Geld in die Comicszene geflossen, die Projekte sonst meist unabhängig und unterbezahlt realisiert. Mit diesen neuen Ressourcen haben der Berliner Verlag Colorama und die neu gegründete Comicgewerkschaft viel in Bewegung gesetzt.