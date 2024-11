Jazzfest Berlin: Sun Ra Arkestra

Diese Musik lässt sich treffend als Cosmic Jazz oder Space Jazz beschreiben – inspiriert vom wohl bekanntesten Stück des Ensembles, Space is the Place. Sobald der Motor des Sun Ra Arkestra erst einmal läuft, wird das musikalische Raumschiff unaufhaltsam. So auch beim Jazzfest Berlin, das in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiern durfte.