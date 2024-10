Geburtstagskonzert für Joachim Kühn

Joachim Kühn (geboren 1944 in Leipzig) hat in Frankreich und in den USA gelebt. Er hat mit fast allen wichtigen Jazzmusikern der letzten 60 Jahre zusammengespielt - und auch im fortgeschrittenen Alter geht die Reise weiter. Die Faszination für die 88 Tasten seines Instruments ist bis heute riesengroß.

Am 15.März wurde Kühn 80 Jahre alt – und wo wurde dieser Geburtstag gefeiert? Natürlich auf großen Bühnen. Ein wenig zeitverzögert, aber dafür in den besten Konzerthäusern, die es bei uns gibt und so auch in der Elbphilharmonie in Hamburg am 15.Mai.