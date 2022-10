Jan Böttcher: "Das Rosen-Experiment"

Der Musiker und Autor Jan Böttcher hat sich für seinen neuem Roman "Das Rosen-Experiment" durch eine historische Doktorarbeit der Wissenschaftlerin Tamara Dembo gekämpft. Titel: "Der Ärger als dynamisches Problem". Dembo hatte sich in den 1920er-Jahren ausführlich mit der Wut befasst.

Für Böttcher ein reizvolles Experiment, das sich auf die heutige Zeit übertragen lässt. Das Quadrat am Boden, das man nicht verlassen kann, sei heute eher im digitalen Raum zu finden, sagt er. Dort könne man viele Menschen dabei beobachten, wie sie irgendwohin gelangen wollten, ohne dass es ihnen gelinge.

So komme es dann beispielsweise zu Übergriffen und der Androhung von Gewalt. "Manche fangen auch an zu träumen und sagen: Dann fluten wir den Saal und ich schwimme rüber zur Rose. Es gibt also ganz verschiedene Herangehensweisen, wie man versucht, das Problem zu lösen."